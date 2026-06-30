Основателя Hydra отдали под суд в России

В Москве осудят основателя крупнейшей в даркнете наркоплощадки Hydra. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в 2015 году злоумышленник принимал активное участие в создании торговой площадки Hydra, которая до 2022 года действовала в теневом сегменте интернета. Там вели деятельность более 19 тысяч виртуальных магазинов, в которых предлагали широкий спектр криминальных услуг, в том числе наркотики.

Ежемесячный оборот площадки превышал миллиард рублей. В 2022 году в результате международной полицейской операции было обнаружено и изъято серверное оборудование, которое обеспечивало работу площадки.

Задержаны и привлечены к уголовной ответственности участники преступного сообщества, обеспечивавшие ее администрирование и техподдержку, в результате чего противоправная деятельность была пресечена. Среди прочих подозреваемых задержан один из создателей и руководителей криминального бизнеса. В ходе обыска у него изъяты наличные денежные средства и криптовалюта на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. Все принадлежащие задержанному и его родственникам активы на общую сумму более миллиарда рублей арестованы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что раскрыты миллиардные доходы крупнейшей в даркнете наркоплощадки «Гидра».