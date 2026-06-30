Бортпроводнице грозит до 25 лет тюрьмы из-за содержимого багажа

В Австралии 26-летнюю сотрудницу авиакомпании из Таиланда задержали после прибытия международным рейсом в аэропорт Мельбурна. В ее багаже обнаружили более 1 кг наркотика, женщине грозит до 25 лет лишения свободы.

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Проверка началась после сканирования чемодана. Сотрудники Австралийской пограничной службы обратили внимание на «аномалии» на рентгеновских снимках и вскрыли багаж. В потайных отделениях 12 сумок они нашли белый порошок. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество относится к запрещенным.

Австралийская федеральная полиция сообщила, что женщина входила в состав экипажа международного рейса. Ей предъявлены обвинения в попытке ввоза и хранении коммерческого объема запрещенного вещества, находящегося под пограничным контролем. Стоимость изъятого, по оценке следствия, составляет около 500 тыс. австралийских долларов.

Имя задержанной и название авиакомпании первоначально не раскрывались. Позднее Thai Airways подтвердила, что в Мельбурне был задержан один из сотрудников перевозчика. В компании заявили, что оказывают содействие расследованию и придерживаются политики абсолютной нетерпимости к подобным нарушениям.

Командующий Австралийской пограничной службы Клинт Симс заявил, что организаторы незаконных поставок нередко пытаются использовать сотрудников авиакомпаний для перевозки запрещенных веществ через границу. По его словам, служебное положение не освобождает от ответственности за подобные действия.

Сейчас бортпроводница остается под стражей. Следующее судебное заседание по ее делу назначено на сентябрь.