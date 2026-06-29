В Улан-Удэ ищут двух пропавших детей

Девятилетняя девочка и пятилетний мальчик пропали в Улан-Удэ. Местонахождение детей неизвестно с воскресенья, сообщается на форуме поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Пропали [девочка], девять лет, [мальчик], 5 лет, город Улан-Удэ, Республика Бурятия. С 28 июня их местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рост девочки составляет 134 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в темно-синюю футболку, черные шорты и розовые кроссовки. Рост мальчика - 95 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в красную футболку, серые шорты и синие кеды.