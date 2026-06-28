На Кубани потушили нефтебазу

В Красноармейском районе потушили нефтебазу. Об этом написал в Telegram-канале оперштаб Краснодарского края со ссылкой на главу муниципалитета Александра Харитонова.

В посте отмечается, что автодорогу на хутор Трудобеликовский открыли.

В ночь на воскресенье, 28 июня, один человек получил несовместимые с жизнью травмы в городе Славянск-на-Кубани после массированной атаки беспилотников на Краснодарский край. Последствия удара обнаружили и в Красноармейском районе. В хуторе Трудобеликовском обломки дрона повредили четыре частных дома. Медицинская помощь потребовалась одному человеку.

Красноармейский район находится рядом со Славянским, где при пожаре на НПЗ огонь распространился на 20 тыс. кв. м. Там тоже расположены объекты нефтяной инфраструктуры. На этой неделе обломки беспилотника упали на местную Полтавскую нефтебазу. После этого на объекте также произошло возгорание.