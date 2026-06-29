В пригороде Харькова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

По его данным, жители пригорода слышали взрыв, за которым последовали повторные.

Согласно онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области.

Кроме того, тревога объявлена в Сумской области и частично на территории Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей.

Ранее взрывы прозвучали в Харькове и Сумах.