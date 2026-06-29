В пригороде Харькова прогремели взрывы
В пригороде Харькова прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
По его данным, жители пригорода слышали взрыв, за которым последовали повторные.
Согласно онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской области.
Кроме того, тревога объявлена в Сумской области и частично на территории Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей.
Ранее взрывы прозвучали в Харькове и Сумах.