Бастрыкин раскрыл масштаб чистки в СК

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин раскрыл масштаб чистки в ведомстве. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своего выступления на Международном молодежном юридическом форуме в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) он заявил, что СК старается жестко реагировать на факты коррупции среди сотрудников ведомства.

«Да, сейчас честно скажу, мы привлекаем к уголовной ответственности около 20 следователей Следственного комитета за коррупцию», — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что в целом в правоохранительном блоке не все в порядке.

«Кстати, рядом с нами идут и следователи МВД, и прокуроры. Но мы стараемся жестко реагировать», — заявил глава СК.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал необходимость введения уголовной ответственности родителей за плохое воспитание детей.