Двух сестер нашли убитыми в квартире в российском городе

В Санкт-Петербурге утром 25 июня в квартире на Бухарестской улице были обнаружены тела двух сестер с ножевыми ранениями. На месте преступления работают следователи, которые уже возбудили уголовное дело по факту убийства. Об этом пишет «112».

По предварительным данным, правоохранительные органы проверяют возможную причастность к этому преступлению сожителя одной из жертв.

В настоящее время его местонахождение устанавливается, и проводятся необходимые следственные действия.

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На месте происшествия работают криминалисты, назначены судебные экспертизы для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в московском метро произошла массовая драка, в результате которой один из участников был госпитализирован с серьёзной травмой головы.