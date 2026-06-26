Херсонская область оказалась обесточена

На всей территории Херсонской области были зафиксированы полные или частичные перебои с электроснабжением, затронувшие все муниципальные округа. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 июня все округа Херсонской области оказались полностью обесточены. Тогда Сальдо не назвал причины перебоев со светом в регионе.