Россиянин попал в рабство в Таиланде

21-летний житель Москвы Сергей исчез после того, как отправился в Таиланд за деньгами для оплаты обучения своей девушки в медицинском университете, сообщает Mash.

Молодой мужчина окончил вуз, сделал предложение и планировал отметить это с семьей. Он взял у матери деньги на обновление гардероба, но вместо этого купил билет до Пхукета.

На острове Сергей рассчитывал заработать 2 миллиона рублей, чтобы его невеста, студентка Сеченовского университета, могла продолжить учебу на эндокринолога. Однако предложенная подработка оказалась мошеннической схемой. Недавно девушка получила от него СМС, в котором он сообщил, что жив, но не знает, где находится — неизвестные поят его наркотиками и держат взаперти. Сейчас ведутся поиски россиянина.

Ранее мать 17-летней Кристины Романовой, которую с сентября 2023 года удерживают в Мексике, рассказала РЕН ТВ о сдвигах в деле. По словам Марины, ситуация складывается в их пользу: прилетел комиссар ООН, история активно освещается в СМИ, и те, кто удерживает ребенка, оказались в безвыходном положении.

Женщина уверена, что девочку придется либо вернуть в Россию, либо передать матери. Она намерена продолжать борьбу и после возвращения дочери обратиться к медикам, чтобы зафиксировать новые свидетельства.