Драка в московском метро попала на видео

В московском метро произошла драка, во время которой зачинщик угрожал пистолетом. Запись потасовки опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как из вагона электропоезда вываливаются несколько человек. Они дерутся на платформе. Мужчина рассказывает, что женщина задела его ногой, после чего он ее вытолкнул из вагона, за нее вступились другие пассажиры. Он, по его словам, от испуга вынул пистолет и стал им угрожать оппонентам. Мужчина раскаялся.

Конфликт произошел в вагоне поезда, подъезжавшего к станции «Кантемировская». Зачинщик конфликта скрылся, но его быстро нашли в городе Домодедово и задержали полицейские.

Светошумовой пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Мужчина заключен под стражу.

Ранее сообщалось об аресте мужчины, который в Московском метрополитене засунул свой телефон под юбку пассажирки и сфотографировал ее.