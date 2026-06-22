В Ингушетии нашли тело восьмилетнего мальчика

В Ингушетии нашли тело восьмилетнего Хизира, который утонул, когда пытался вытащить из воды своего друга. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС по региону.

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Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Ингушетия Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ после того, как в 16:50 было обнаружено тело мальчика.

15 июня в районе села Яндаре восьмилетний Хизир, пытаясь спасти друга, который тонул, сам ушел под воду и пропал без вести. На протяжении восьми дней десятки тысяч человек участвовали в поисках мальчика, которого унесло сильное течение.

Ранее спасатели Марий Эл и Чувашии нашли утонувшего в Волге рыбака.