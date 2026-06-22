Борт «Победы» подал сигнал бедствия

Boeing 737-800 авиакомпании «Победа» подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном. Об этом сообщает Shot. Уточняется, что борт готовится к посадке в аэропорту Махачкалы.

Известно, что рейс следовал из Гюмри в Москву.

В минувшую среду сообщалось, что лайнер авиакомпании Smartavia подал сигнал бедствия в небе над Черным морем и пропал с радаров. Борт совершал рейс Сочи — Архангельск. В самолете находилось 189 человек.

Позже стало известно, что борт Smartavia на некоторое время снова появился над воздушным пространством. За полетом подавшего сигнал бедствия пассажирского самолета на сервисе FlightRadar наблюдали более 36 000 человек. Как стало известно, поведение лайнера было вызвано тем, что у него отказал один из двигателей. Позднее появилась информация о том, что самолет благополучно сел в аэропорту Сочи.