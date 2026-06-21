В Сербии прошел массовый протест

Пресс-служба Министерства внутренних дел Сербии сообщила, что в несогласованном протесте студентов и сторонников оппозиции в городе Нови-Сад приняли участие 7,8 тысячи человек.

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Ранее в субботу президент страны Александр Вучич оценивал численность собравшихся к 17:30 в 3,3 тысячи человек. Акция прошла на круговой развязке перед студенческим городком. Участники выставили информационные стенды со своими требованиями и предложениями к ожидаемым осенью досрочным парламентским выборам.

Это первая массовая студенческая акция в Нови-Саде в 2026 году. Протесты проходят на фоне заявленных Вучичем планов уйти в отставку и провести досрочные выборы в период с конца сентября по начало ноября 2026 года.

Ранее в Сербии заявили, что Европа и Киев испытывают терпение Путина.