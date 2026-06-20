В Ереване из-за стрельбы пострадали четыре человека

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате стрельбы в Ереване, один гражданин задержан по факту инцидента. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

В ведомстве отметили, что сообщение о бытовом конфликте граждан на одной из улиц города поступило на номер 112 МВД 20 июня около 13:00 (12:00 по мск). Выехавшие на место оперативники выяснили, что было применено огнестрельное оружие.

"В результате инцидента четыре человека были доставлены в различные медицинские учреждения, их жизни ничего не угрожает. Один человек задержан", - сообщили в МВД.