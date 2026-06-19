Продюсеру Линды продлили домашний арест

Тверской суд Москвы еще на два месяца продлил срок меры пресечения в виде домашнего ареста саунд-продюсеру певицы Линды (настоящее имя - Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову, обвиняемому в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению: продлить срок домашнего ареста Кувшинову до 20 августа", - говорится в постановлении судьи.

Перед началом заседания суд удалил слушателей по просьбе следователя, который допустил участие и впоследствии допрос кого-либо удаленных из зала суда. Поддержать Кувшинова к зданию суда пришли около 20 человек, передает корреспондент ТАСС. Срок меры пресечения продлен с установленными ранее запретами.

В ходе заседания адвокат фигуранта вновь заявил о непричастности подзащитного ко вмененному в вину преступлению.

"Крайне положительные характеристики" защита фигуранта приобщила к материалам уголовного дела. Так, среди документов адвокат озвучил, что за Кувшинова поручились теле- и радиоведущие, музыканты, продюсеры и другие деятели культуры и искусства, среди которых певцы Игорь Саруханов, Дмитрий Маликов и Мария Макарова, директор группы "Тату", вокалистка группы Total Марина Черкунова и директор коллектива, а также писатель Геннадий Дудин и Продюсерский центр Филиппа Киркорова. "В деле есть показания, помимо самого Кувшинова, Максима Фадеева, композитора Обухова и Светланы Гейман (Линда), которые вообще не указывают на причастность моего подзащитного к инкриминируемому ему преступлению", - отметил защитник.

В свою очередь следствие мотивировало свою просьбу тем, что у Кувшинова действующий заграничный паспорт до 2030 года, обвиняемый может уничтожить доказательства по делу, предупредить других фигурантов о ходе следствия, в том числе из числа неизвестных лиц. Прокурор согласился с обстоятельствами, о которых заявил представитель следствия.

Согласно оглашенным материалам уголовного дела, по нему уже проведена экспертиза и получены результаты, проведены очные ставки и допросы. Кувшинов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 14 мая Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Как сообщалось, следователи взяли у Линды свидетельские показания по уголовному делу, после следственных действий ее отпустили. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, предварительно, поводом для вызова на допрос Линды стал ее конфликт с Фадеевым из-за песен "Ворона", "Песни тибетских лам" и других, которые исполняла певица. Следственные действия также прошли в офисах компаний "Профит" и "Компания топ 7".