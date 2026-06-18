Украинские дроны атаковали подмосковные дачи

В Московской области несколько дачных домов получили повреждения после атаки украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В Чехове в деревне Масново-Жуково БПЛА попал в дачный дом на территории СНТ. В поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков, информация о повреждениях уточняется. В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, в результате попадания БПЛА загорелись два дачных дома», — сообщил он.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал. На всех адресах работают сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медицинский служб, добавил Воробьев.

Губернатор Подмосковья также сообщил, что в Жуковском украинский дрон попал в многоэтажный жилой дом. Помимо этого, в Люберцах обломки нескольких беспилотников упали на здание фитнес-центра и на объект в промышленной зоне. Также обломки БПЛА попали на кровлю торгового центра «Белая Дача».