Названо число погибших при крушении бомбардировщика в США

Восемь человек, находившихся на борту стратегического бомбардировщика B-52, предположительно погибли в результате крушения самолета в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на авиабазу Эдвардс.

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B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик, способный нести ядерное оружие. Его практический потолок достигает 15 тысяч метров.

B-52 поступил на вооружение в 1955 году, был снят с производства в 1962-м и остается одним из старейших самолетов ВВС США. Это межконтинентальный стратегический бомбардировщик, способный нести разные виды оружия, в том числе ядерные бомбы и крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Экипаж B-52 обычно состоит из пяти человек.