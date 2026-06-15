Медведь растерзал рыбака на Камчатке

На Камчатке медведь напал на рыбака в полутора километрах от поселка Озерновский Усть-Большерецкого округа. Мужчина погиб, хищника застрелили, передает «360.

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Сигнал о происшествии поступил в дежурную службу от очевидца. Глава Озерновского городского поселения Светлана Шарапова подняла межведомственную группу оперативного реагирования. Прибывшие полицейские и охотник-дружинник обнаружили медведя прямо на теле погибшего. Хищника застрелили. Бригада скорой помощи констатировала смерть рыбака.

Это первый случай нападения медведя на человека на Камчатке в этом году. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергея Лебедева.

Ранее на Сахалине медведь напал на рыбака в районе моста через реку Найба в селе Покровка. Инцидент произошел 9 июня. Мужчина ловил рыбу, когда к нему вышел хищник. На место сразу выехала скорая. Пострадавшего доставили в больницу в сознании, он был активен и адекватен. Врачи диагностировали у него рваные раны головы, предстояло полное обследование для уточнения тяжести травм.

Перед этим медведь напал на жителя Хабаровского края, который отпугнул зверя и забрался на опорную балку. Животное больше часа бродило по улицам.