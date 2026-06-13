В Киеве в ходе стрельбы погибли двое иностранцев

Двое иностранцев погибли в Киеве в ходе стрельбы. Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Украины Андрей Небитов.

"Выходцы с Кавказа открыли огонь прямо на улице - на территории гаражно-строительного кооператива. Двое с пистолетом пришли к своему соотечественнику с претензиями, но в ходе конфликта тот выхватил оружие и положил обоих. <…> Мотив разборок - деньги, а именно прибыль от краж", - написал Небитов в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, стрелявший задержан.

В последнее время на Украине участились случаи стрельбы в условиях неконтролируемого оборота оружия. Эта проблема усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать оружие всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.