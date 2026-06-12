Старшая дочь короля Таиланда скончалась после продолжительной болезни

Старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха скончалась в возрасте 47 лет. Как сообщило бюро королевского двора, она мирно ушла из жизни 11 июня в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна.

Принцесса находилась в коме с декабря 2022 года, и всё это время её жизнь поддерживалась с помощью аппаратов ИВЛ.

С 21 мая состояние принцессы резко ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением кишечника. Она также страдала от низкого кровяного давления, нерегулярного сердцебиения и аномальной свёртываемости крови.

В Таиланде объявлен траур. Принцесса Баджракитиябха была старшим ребёнком короля и рассматривалась как возможная наследница престола.