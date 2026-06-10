В части Кубани прекращена подача воды

Авария на подстанции водозабора произошла в Краснодарском крае, прекращена подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода. Об этом сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления Крымского района региона.

"В связи с аварией на подстанции Троицкий водозабор поставщика электроэнергии ПАО "Россети Юг"-Кубаньэнерго", обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции. В связи с этим прекращена подача воды всем абонентам Троицкого группового водопровода", - говорится в сообщении.

Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря, согласно данным государственного унитарного предприятия Краснодарского края "Кубаньводкомплекс".