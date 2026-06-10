Мощный торнадо "положил" 700 Га леса в Пермском крае

Из-за стихийного явления в Пермском крае вся зеленая растительность оказалась полностью уничтожена на площади 70 Га – таковы данные спутниковых снимков.

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В Пермском крае, на границе Гайнского района с Кировской областью и Республикой Коми два сильных смерча уничтожили 700 га леса о чём свидетельствуют данные спутниковых снимков, сообщает издание Properm.ru. Один из них – гигантский торнадо шириной более километра – стал мощнейшим на всей Европейской территории России в XXI веке.

Само природное явление произошло ещё 28 мая, но только 7 июня появились подтверждения разрушительных последствий стихийного явления – спутниковые снимки Sentinel-2 получены только 7 июня, которые опубликовал телеграм-канал "Опасные природные явления Пермского края".

Кадры свидетельствуют, что от леса осталась лишь масса перемешанных с почвой стволов деревьев, вся зеленая растительность полностью уничтожена.

– Такой ущерб характерен для мощных торнадо категории EF2 и выше (для большого смерча вероятна категория EF3). Также на снимке видны следы вхождения боковых вихрей – еще один признак сильного смерча, – сообщает издание.

Смерчи были связаны с суперячейковым облаком, которое сформировалась над Верхнекамским районом Кировской области и смещалась на северо-запад в сторону Республики Коми.

Одновременно в более западных районах проходила линия шквалов, которая уничтожила тысячи гектаров леса в полосе протяженностью свыше двухсот километров от Чусовского до Гайнского районов.