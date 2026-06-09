Вагоны с металлом сошли с рельсов в регионе РФ

Два вагона с металлом сошли с рельсов в Оренбургской области, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

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В сообщении ведомства уточняется, что ночью около 3 часов при проведении маневровых работ на подъездных путях необщего пользования в Оренбурге с рельсов сошли два вагона с металлом без опрокидывания.

- Задержек в движении поездов не имеется, пострадавших нет, организованы ремонтно-восстановительные работы, - говорится в сообщении.

Прокуратура устанавливает причины инцидента, начата проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.