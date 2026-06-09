В СК объяснили, зачем на месте поисков Усольцевых поставили блокпост

После возобновления поисков пропавшей семьи Усольцевых на месте установили блокпост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

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Как рассказали представители ведомства, это уже дало результат. Благодаря блокпосту на место не допускают посторонних.

«Это дало возможность специалистам спокойно проводить поиски», – сообщается в публикации.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали во время похода, в который они отправились в сентябре 2025 года. Во время масштабных поисков найти семью не смогли. Мероприятия останавливались на холодное время года и возобновились в мае текущего года.

На данный момент Усольцевых ищут только специалисты, всего насчитывается около 80 человек. Журналистам проход на территорию закрыли.

Изначально сотрудники Следкома отрабатывали несколько версий, в том числе и криминальную, но в результате остановились на несчастном случае.

Ранее экс-спасатель объяснил, почему поиски Усольцевых эффективны до середины июня.