В Москве ищут устроившего резню

На Щелковском шоссе в Москве произошел инцидент с применением холодного оружия, в результате которого один человек был госпитализирован.

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Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ, подозреваемый в совершении нападения скрылся с места происшествия.

«По предварительным данным, в понедельник около 16:30 на Щелковском шоссе между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный нанес потерпевшему ножевое ранение и скрылся», — уточнил представитель ведомства.

Прибывшие на место происшествия экстренные службы оказали пострадавшему первую помощь, после чего он был доставлен в лечебное учреждение. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности нападавшего и его задержание.