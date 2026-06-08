Криминальный авторитет арестован в Краснодаре

Криминальный авторитет Давид Гудадзе помещен в СИЗО по обвинению в руководстве преступными кругами. Ранее фигурант уже отбывал шестилетний срок за автостраховое мошенничество, сообщает кубанский журналист Андрей Кошик.

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В колонии он характеризовался как лидер «лидер и активный участник группировок отрицательной направленности», склонный к азартным играм и запрещенным веществам. Теперь ему грозит новый длительный срок за лидерство в криминальной среде.

Напомним, что «Вор в законе» из Грузии скончался на Кубани.