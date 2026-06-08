В Подмосковье горит склад с текстилем

В городе Дзержинский Московской области произошел крупный пожар на складском объекте. По информации пресс-службы МЧС России, возгорание зафиксировано на Дзержинском шоссе, дом 1.

«Пожар произошел по адресу: город Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 1. Площадь пожара — 300 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

На объекте хранятся текстильные изделия. К ликвидации возгорания привлечена группировка сил и средств в составе 44 человек личного состава и 14 единиц специализированной техники.

Информация о причинах происшествия и возможных пострадавших на данный момент уточняется.