У подмосковного ТЦ произошла драка

В подмосковной Балашихе на парковке торгового центра (ТЦ) произошла драка. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МВД России.

Местная жительница сообщила в дежурную часть о драке между гражданами на парковке ТЦ, расположенного на Горенском бульваре. Сотрудники полиции установили участников конфликта и доставили в отдел.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пьяная москвичка в Подольске нашла в чужом ботинке в подъезде ключи от квартиры и обокрала ее.