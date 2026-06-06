У блогера Хасбика угнали автомобиль

Арендатор угнал у популярного блогера и бизнесмена Хасбика (настоящее имя — Хасбулла Магомедов) автомобиль Toyota Camry. Машину удалось обнаружить и вернуть, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, Хасбик, после провала проекта с мойкой и автосервисом, попытался реализовать новую идею — открыл в Дагестане бизнес по аренде б/ушных Toyota Camry.

На прошлой неделе блогер сдал один из автомобилей в аренду жителю Ингушетии. Мужчина приехал, получил ключи от машины, сел за руль и уехал.

При выезде из Махачкалы арендатор отключил спутниковый навигатор и перестал выходить на связь.

Хасбик не стал сразу обращаться в полицию, подождал три дня, заметили журналисты. Затем опубликовал пост, обратился к подписчикам за помощью. Читатели откликнулись, активно включились в процесс поисков, через 6 часов нашли угонщика и машину.