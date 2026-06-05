Турецкое судно затонуло после атаки в Черном море

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате атаки турецкого рыболовецкого судна в Черном море. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на МВД Турции.

Судно Duru 67 получило серьезные повреждения и затонуло. Спасательная операция проводилась судном Burak Kaya, после чего пострадавшие и тело погибшего были переданы турецкой береговой охране для транспортировки в порт Инеболу.

Подробностей о том, кем было атаковано судно, не приводится.

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До этого американские войска нанесли в восточной части Тихого океана удар по судну, которое предположительно использовалось для наркоторговли. Как сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM), по приказу генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа «Южное копье» нанесла удар по судну.

27 мая сообщалось, что американские военные уничтожили в восточной части Тихого океана лодку, которая, предположительно, участвовала в перевозке наркотиков.