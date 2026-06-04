Житель Самары получил 16 лет за госизмену

Центральный окружной военный суд приговорил жителя Самары к 16 годам лишения свободы по статье о госизмене. Мужчина снимал для Украины объекты топливно-энергетического комплекса, чтобы по ним наносили удары беспилотники, сообщили в региональном УФСБ.

Об этом пишет РИА Новости.

Фигуранта 1990 года рождения задержали в феврале 2025 года. Ему вменяли госизмену и публичное оправдание деятельности проукраинских террористических организаций.

«Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы: первые три года в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, а также штраф 300 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

В суде установили, что самарец сам вышел на связь с украинским пропагандистом и передавал ему фото и видео объектов ТЭК для наведения ударов беспилотниками.

Также его признали виновным в разжигании протестных настроений против безопасности России в интернете.

Ранее балтийский флотский военный суд приговорил несовершеннолетнего жителя Калининградской области к шести годам колонии общего режима за теракт на железной дороге.

Также жителя Нижегородской области приговорили к 20 годам лишения свободы за госизмену и финансирование терроризма.