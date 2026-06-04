Собака покусала девятилетнего мальчика на даче под Дмитровом

Собака сорвалась с поводка и покусала девятилетнего мальчика на территории СНТ «Кедр-1» в Дмитровском городском округе Подмосковья.

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Об этом в четверг, 4 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Сотрудниками полиции предварительно установлено, что возле одного из домов, расположенных в СНТ «Кедр-1», девятилетний мальчик прогуливался по частному сектору, в этот момент к нему подбежала собака, которая сорвалась с поводка, и покусала его, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Ребенку потребовалась помощь врачей. Мальчик пройдет судмедэкспертизу, после которой станет известно, какой вред был нанесен его здоровью. В свою очередь правоохранители установили личность хозяйки собаки. Полиция начала проверку.

Ранее немецкая овчарка покусала пенсионерку на территории одного из СНТ в подмосковных Электроуглях. После этого женщина попала в больницу с тяжелыми травмами руки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.