Мужчина атаковал машины на трассе М-9

Полиция задержала в Тверской области 44-летнего ранее судимого жителя Смоленской области, атаковавшего лопатой проезжающие автомобили. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

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Инцидент произошел в среду, 3 июня, в Зубцовском районе, на 215-м километре трассы М-9 «Балтия».

По данным следствия, хулиган в состоянии опьянения ехал по трассе на кроссовере и по неосторожности зацепил отбойник.

Мужчина посчитал, уточнили в пресс-службе, что в произошедшем виноваты дорожные рабочие. В связи с этим, он схватил в микроавтобусе дорожников лопату, разбил ею все стекла в транспортном средстве.

После этого, заметили в полиции, дебошир не успокоился, а стал атаковать лопатой проезжающие по трассе машины. Повреждения в итоге получили 5 автомобилей, среди водителей и пассажиров пострадавших нет.

Стражи порядка доставили мужчину в отдел полиции, поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», следователи обратились в суд с ходатайством об аресте смолянина.