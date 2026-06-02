Россиянин сломал череп падчерице

В Ельце задержали местного жителя, который бросил пятилетнюю падчерицу с высоты своего роста и сломал ей череп. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Липецкой области.

Все произошло 31 мая. Мужчина в состоянии опьянения находился в квартире своей сожительницы, когда у него возник конфликт с девочкой. В процессе он поднял ее на высоту своего роста и бросил об пол. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа, а злоумышленник сбежал.

Пострадавшую девочку нашла мать, когда вернулась домой. Она обратилась за медицинской помощью.

Вскоре мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

