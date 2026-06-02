На Ильском НПЗ БПЛА устроил пожар

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел инцидент, связанный с возгоранием, вызванным атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА). По предварительным данным, инцидент произошел в утренние часы.

На место происшествия оперативно прибыли специальные службы и экстренные службы для ликвидации последствий возгорания. В настоящее время пожар локализован, и угрозы дальнейшему распространению огня нет.

Согласно информации, предоставленной оперативным штабом региона, пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Власти проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и оценить возможные последствия для работы завода.

Местные жители призваны сохранять спокойствие и следовать указаниям служб. Ожидаются дальнейшие обновления по ситуации на Ильском НПЗ.

Также в Славянске обломки БПЛА упали на жилой дом.