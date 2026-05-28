Главреда "Сапа" Джикаеву оставили в СИЗО

Московский городской суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражей главному редактору Telegram-канала "Сапа" Алине Джикаевой, обвиняемой в даче взятки полицейскому за служебную информацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в судебном постановлении.

По данным следствия, с июля 2020 года оперативный дежурный ДЧ УМВД России по Махачкале Шамсутдин Шамсутдинов, обвиняемый в получении взятки, передавал журналистке, работающей продюсером в телеграм-канале Baza, сведения о происшествиях и оперативной обстановке на территории Дагестана и Северной Осетии, содержащие персональные данные граждан. За переданные сведения с 2020 по 2025 год сотрудник МВД получил от Джикаевой более 250 тыс. рублей. В ходе обысков и допроса обвиняемая вину не признала, а сотрудник полиции дал признательные показания.

До 2023 года Джикаева работала в Telegram-канале Baza под руководством Глеба Трифонова, который обвиняется в трех эпизодах дачи взятки сотрудникам полиции за получение служебной информации. Замоскворецкий суд Москвы продлил ему домашний арест до 20 июня. Следствие устанавливает его сопричастность к совершению преступления.