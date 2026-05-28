В Приморье обрушился автомобильный мост

В Хорольском районе Приморья обрушился мост через канал, расположенный на автодороге "Хороль - Ретиховка - Арсеньев - Сиваковка". Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Обрушение произошло на 4 км + 230 м автодороги. Движение для всех видов транспорта перекрыто. В село Сиваковка на данный момент проезда нет.

В УМВД отметили, что объехать можно по полевой дороге, но только в сухую погоду.

Прокуратура Хорольского района организовала проверку по факту произошедшего.