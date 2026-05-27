Суд взыскал с Центра Хруничева 214 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск РКК «Энергия» к Центру Хруничева о взыскании долга за выполненные научно-конструкторские работы.

Арбитражный суд Москвы взыскал около 214 млн рублей с Центра имени М.В. Хруничева в пользу РКК «Энергия», передает РИА «Новости».

Согласно материалам дела, в мае 2024 года стороны заключили договор на выполнение составной части опытно-конструкторской работы «Космическая головная часть».

Уже в июле того же года РКК «Энергия» своевременно сдала результаты работы заказчику. Однако Центр Хруничева не произвел оплату. Корпорация потребовала через суд взыскать более 166 млн рублей основного долга и около 48 млн рублей неустойки.

В ходе судебного разбирательства Центр Хруничева признал иск в полном объеме. Суд полностью удовлетворил требования истца. РКК «Энергия» является головной организацией по созданию и эксплуатации российского сегмента МКС, а также разрабатывает новую Российскую орбитальную станцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин сообщил о переносе производственных мощностей предприятия в Омск к 2029 году.

Генеральный директор РКК «Энергия» Игорь Мальцев официально опроверг слухи о возможной продаже корпорации частному лицу.

До этого Центр Хруничева приступил к созданию трех ракет-носителей «Ангара-А5М» для новой российской орбитальной станции.