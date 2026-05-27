Российский семиклассник попался на диверсии

В Омской области задержали 14-летнего подростка, который подозревается в диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Предварительно, 20 мая он поджег релейный шкаф на участке железнодорожных станций Любинская — Драгунская в Любинском районе. За это подростку пообещал заплатить его куратор из сети. В результате шкаф полностью сгорел. Его поджигателя быстро задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Суд отправил юношу под домашний арест. Как уточняют СМИ, он только что окончил седьмой класс школы.

Ранее в Дагестане осудили женщину за финансирование запрещенной в России организации.