В Приамурье сняли режим ЧС в лесах

В Амурской области был снят режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в лесах, который действовал с 15 мая. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

© Российская Газета

Ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, в том числе, благодаря силам ведомства. Специалисты из федеральной и региональной Авиалесоохраны и наземные лесные службы ликвидировали 35 лесных пожаров, включая 26 крупных очагов.

Почти во всех случаях виновником возгорания был человек. Только дважды пожары начинались из-за грозы.

25 мая в Ромненском районе Приамурья ликвидировали крупное возгорание, и теперь в лесах региона пожаров нет.