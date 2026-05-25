Россиянку могут казнить в ОАЭ

Туристке из России грозит смертная казнь в ОАЭ — в ее багаже нашли 17 килограммов наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания наркотики нашли в аэропорту Дубая. При этом, запрещенные вещества были в багаже, который оформил на девушку знакомый. Родственники туристки считают, что ее могли подставить.

Источник отмечает, что девушка прилетела в Дубай из Ивановской области. Ее сопровождал знакомый из Великобритании. Родственники девушки заявили, что он и был инициатором поездки в ОАЭ и даже взял у нее паспорт, чтобы оплатить билеты. Родные также сообщили, что мужчина дистанционно оформил на туристку багаж, в котором находились наркотики.

В Посольстве России в Дубае подтвердили арест гражданки РФ. Один из адвокатов, к которому обратилась девушка, потребовал более 20 миллионов рублей за работу. Следующий согласился взяться уже за 2 миллиона — чтобы с ним расплатиться, родственники девушки открыли сбор средств.

Отмечается, что в ОАЭ действует политика нулевой терпимости к наркотикам. Распространение таких веществ карается вплоть до смертной казни.