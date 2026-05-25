В столичном хостеле произошел крупный пожар. Людей эвакуируют из здания — внутри, предварительно, находятся около 600 человек, передает Shot.

По информации Telegram-канала, возгорание случилось на Монтажной улице в районе Гольяново. Пожару присвоили 2 ранг сложности, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Как уточняется, речь идет о хостеле «Акварель». Для борьбы с огнем готовят вертолет, Черкизовский пруд стал местом забора воды.

Telegram-канал обратил внимание на то, что люди отзываются о хостеле в негативном ключе. Среди жалоб — духота, запах сигарет в номерах, а также наличие в них тараканов.

Ранее сообщалось, что в частном доме в СНТ «Текстильщик-2» Павловопосадского городского округа Подмосковья произошел пожар. Он случился рано утром 25 мая. Основной версией ЧП является замыкание в старой проводке. Как стало известно, погибли пять человек.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы города в 2.30. Загорелся старый каркасный дом размером 5 на 6 метров с пристроенными верандой и мансардой.