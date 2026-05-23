Релокант из Иркутска попал в перестрелку в Вашингтоне

Трагическая ирония судьбы настигла семью релокантов из Иркутска, которые три года назад покинули Россию, в поисках тишины и безопасности перебрались в американский штат Вашингтон.

Однако, как сообщает телеграм-канал "Mash", реальность «страны грёз» оказалась куда суровее и прозаичнее. Ночью у одного из баров Сиэтла 22-летний молодой человек получил шальную пулю, просто оказавшись в ненужное время в ненужном месте.

Инцидент начался с уличной потасовки. По словам очевидцев, конфликт разгорелся после того, как группу афроамериканцев не пустили на частную вечеринку, проходившую в заведении. Завязалась словесная перепалка, которая стремительно переросла в жестокое избиение, а затем один из участников драки достал огнестрельное оружие и начал беспорядочную стрельбу по находившимся поблизости белым прохожим.

В результате шквального огня ранения получили три человека, все они были экстренно госпитализированы. Среди пострадавших оказался и молодого человека из семьи релокантов. Пуля попала ему в ногу, вызвав обширное кровотечение и сложнейший перелом. В больницу его доставили в критическом состоянии.

Сейчас перед семьёй пострадавшего встали две серьёзнейшие проблемы. Во-первых, это длительная и дорогостоящая реабилитация. Медики выставили предварительный счёт за операцию и последующее восстановление на сумму почти в 120 тысяч долларов. Парню несказанно повезло, что он успел оформить медицинскую страховку буквально за пару дней до рокового происшествия, однако, как водится в США, страховка покрывает лечение далеко не полностью, и значительную часть расходов семье, скорее всего, придётся взять на себя. Во-вторых, встал вопрос о дальнейшем месте жительства.

Несмотря на наличие камер видеонаблюдения и многочисленных свидетелей, американская полиция до сих пор не смогла задержать нападавших, которые скрылись с места преступления сразу после стрельбы. Расследование фактически топчется на месте. Теперь родные пострадавшего, разочаровавшись в уровне безопасности , казалось бы, в спокойном и либеральном штате Вашингтон, всерьёз рассматривают возможность нового переезда — на этот раз в другой, «более безопасный» штат.