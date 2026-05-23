В Иркутске потушили пожар в НИИ

Пожар в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов в Иркутске полностью ликвидирован. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек.

"Пожар в Иркутске, в здании Иргиридмета, ликвидирован. <…> 15 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Никто не погиб и не пострадал. На тушении пожара работали 55 огнеборцев и 18 единиц техники. Уже определена предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - написал губернатор в "Максе".

Он добавил, что дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории продолжат изучать обстоятельства произошедшего. Площадь пожара составила 700 кв. м. Прокуратура Иркутской области начала проверку по факту ЧП.