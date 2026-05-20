Лифт со школьницей внутри сорвался в российском городе

В Красноярске лифт многоэтажки сорвался с места, резко взлетел вверх и остановился. Внутри кабины в этот момент находилась школьница, сообщает NGS24.ru.

Инцидент произошел утром 16 мая по адресу улица Шевченко, 48. В третьем подъезде относительно нового дома, который сдали в 2017 году, школьница вызвала лифт. Вместо того, чтобы спуститься на первый этаж, кабина стремительно поднялась вверх и остановилась на уровне выше последнего этажа.

Механик аварийной службы прибыл на место и эвакуировал пострадавшую спустя полчаса после остановки. В обслуживающей лифт компании «Лифттехника» заявили, что кабина остановилась из-за перебоев в электросетях микрорайона.

«Лифт электронный, он должен всегда позиционировать себя на первом и последнем этаже. Видимо, произошла кратковременная потеря напряжения, и он потерял свое местоположение», — пояснил главный инженер Валерий Шолеров.

В операторе отметили, что проверяют лифты каждый месяц — последняя такая проверка состоялась 19 мая — никаких нарушений специалисты не заметили.

Подробности о том, что пережила пострадавшая в момент аварии, не уточняются. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает.

