В московском метро умер пассажир

Пассажир, который упал под прибывающий поезд на станции метро "Белорусская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, умер. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Несмотря на старания медиков, спасти мужчину 2006 года рождения не удалось, он умер", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел днем в среду на станции метро "Белорусская" Замоскворецкой линии. Мужчина упал под прибывающий поезд. Его достали, он был жив, на место происшествия вызвали скорую помощь.

В департаменте транспорта Москвы ранее сообщили, что на Замоскворецкой линии метро нет движения от станции "Театральная" до станции "Сокол". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже движение было восстановлено.