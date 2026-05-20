Обломки БПЛА упали на территории детского сада в Ставрополе

Обломки украинского беспилотника упали на Успенское кладбище и территорию детского сада в Ставрополе. Пострадавших нет. Об этом в среду, 20 мая, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, упавший дрон зацепился за верхушки деревьев, после чего его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть БПЛА упала на кладбище, другие фрагменты — на детсад.

— Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает. Все службы продолжают работу на месте. Боевая часть уже обезврежена, проводятся другие мероприятия по устранению последствий инцидента, — написал глава региона в МАКС.

20 мая в Нижегородской области за ночь и утро средства ПВО сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины. После падения обломков загорелись два промышленных объекта в Кстовском районе, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее украинский беспилотник влетел в промышленный объект на территории Ярославской области, из-за чего возникло возгорание.