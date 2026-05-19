Крупный пожар в Дмитрове вплотную подошел к лесу

Крупный пожар в подмосковном Дмитрове вплотную подошел к лесному массиву, сообщили "РГ" жители городского округа, ставшие свидетелями ЧП.

Эпицентр пожара, площадь которого достигла 5 тысяч квадратных метров, находится в терминально-складском комплексе "Белый Раст" в одноименном селе вдоль трассы А-107 на севере региона. В день "Белый Раст" принимает до 8 товарных поездов и 600 фур. Отсюда по железным и автомобильным дорогам идут грузы в Санкт-Петербург, Калининград, Дальний Восток, около половины трафика, согласно последним опубликованным данным, составляют товары из КНР.

Пожар начался около 21:00, отметили в пресс-службе прокуратуры области, которая уже начала проверку обстоятельств инцидента.

"В первые минуты мы услышали взрывы газовых баллонов, увидели зарево у самого леса, было очень страшно!" - рассказали нам очевидцы.

По данным ГУ МЧС региона, в тушении задействовано 17 спецмашин и более 50 спасателей. Данных о пострадавших пока не поступало. Около 22:51 МЧС заявило о локализации возгорания.

"Огонь перестал распространяться дальше и взят под контроль", - заявил глава администрации Дмитрова Михаил Шувалов.

Пожарные продолжают бороться с очагами внутри терминального комплекса, открытое горение и густой черный дым до сих пор видны в нескольких городах на севере Подмосковья и Москвы.

Обстоятельства ЧП устанавливаются, проверяются данные о возможных пострадавших: терминальный комплекс работает практически безостановочно, и на территории даже в поздний час могли находиться люди.