Суд списал многомиллиардный долг ЮГК перед Струковым

Арбитражный суд Челябинской области постановил списать долги ООО "Управляющая компания ЮГК" перед ее бывшим владельцем и экс-вице-спикером заксобрания региона Константином Струковым. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Арбитражный суд принял решение о списании долгов данной компании перед Струковым в сумме более 17 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, с бизнесмена суд взыскал пошлину в размере 10 млн рублей.

В октябре прошлого года Пластский городской суд в Челябинской области принял к рассмотрению новый иск генеральной прокуратуры России к Струкову. Прокуратура требовала изъять у бывшего чиновника недвижимость общей стоимостью 1,4 млрд рублей и денежные средства в размере 3,5 млрд рублей. По версии гособвинения, часть коррупционных доходов ответчик направил на покупку недвижимости, записав ее на своих родственников и доверенных лиц, в том числе на дочерей и сожительницу.