На Урале в карьере утонула девочка

Девочка 2019 года рождения утонула в песчаном карьере в Сосновском округе Челябинской области во время прогулки со сверстниками. Из воды ее вытащил брат, сообщили в ГУ МЧС региона.

"Установлено, что группа детей без присмотра взрослых гуляла возле песчаного карьера в районе деревни Моховички. В какой-то момент девочку 2019 года рождения потеряли из вида. Была обнаружена братом в воде и извлечена на берег. Бригадой скорой помощи на месте проводились реанимационные мероприятия, результатов не дали", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что к семье направлен психолог МЧС для оказания помощи.

По данным следственного управления СК России по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). У карьера 6-летняя девочка гуляла вместе с 13-летним братом и еще одним несовершеннолетним.